Жителям одного из районов Башкирии пришли квитанции за вывоз ТКО с большими суммами

Жителям Гафурийского района Башкирии пришли квитанции за коммунальную услугу «вывоз ТКО» с большими суммами.

Им начислили по 94,94 рубля с человека. Тогда как ранее властями региона было заявлено о повышении данных платежей с 1 сентября 2020 года максимум до 75 рублей.

Напомним, с текущего месяца плата за ТКО в республике увеличена с 70 до 75 рублей в месяц с жителей населенных пунктов, где до января 2019 года заключались договоры и вывоз ТКО был организован. Там, где мусор начали вывозить только после начала «мусорной реформы», плата повысилась с 35 до 55 рублей с человека.

Гафурийский район входит в зону №3 — зону ответственности регионального оператора «Эко-Сити».

Как объяснили в организации, платеж 94,94 рубля был начислен жителям района некорректно управляющей компанией. Данная сумма была ранее утверждена Госкомитетом по тарифам, как предельная для зоны №3.

﻿«Регоператор производит начисления за данную коммунальную услугу на следующий месяц после расчетного. Например, платежные документы за сентябрь мы рассылаем лишь в октябре до 10 числа включительно, — сообщила «Башинформу» пресс-секретарь компании Кристина Кузнецова. — Заблаговременно мы счета никогда не выставляем ни жителям, ни управляющим компаниям, выставляем только по факту оказанной услуги. Соответственно, счета на оплату по тарифам из расчета 94,94 рублей «Эко-сити» управляющим компаниям за сентябрь 2020 года не выставлял. Мы направили запросы в управляющую компанию, и они пояснили, что производят начисления за коммунальные услуги за текущий месяц. Также они заверили, что начисления будут пересчитаны в соответствии с новыми утвержденными тарифами: 75 рублей с человека, в населенных пунктах, где до 1 января 2019 года была организована система сбора и вывоза ТКО, и 55 рублей, где до «мусорной»» реформы она отсутствовала».

За перерасчетом жителей Гафурийского района просят обратиться в управляющую компанию.

Отметим, что единая установленная плата за вывоз ТКО 55/75 будет действовать в республике до июля 2021 года. Постепенно она будет увеличена до предельных размеров, установленных Госкомитетом РБ по тарифам для каждой из пяти зон. Как сообщили в ведомстве, в зоне деятельности №1 (регоператор МУП «Спецавтохозяйство») предельные сборы для жителей МКД составляют 75 рублей, для жителей индивидуального жилья — 76 рублей. В зоне №2 регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» — плата для жителей МКД составляет 96 рублей, для ИЖС — 97 рублей. В зоне №3 регоператора «Экосити» — плата для жителей МКД — 94 рубля, ИЖС — 96 рублей. В зоне №4 (регоператор «Экология Т) плата для жителей МКД — 95 рублей, ИЖС — 96 рублей. В зоне №4+ (регоператор «Дюртюлимелиоводстрой») плата для жителей МКД — 104 рубля, ИЖС — 106 рублей. Но к этому времени, по словам чиновников, в Башкортостане должен быть организован ежедневный вывоз мусора со всех населенных пунктов, а также раздельный сбор отходов.

Подробнее о ходе развития реформы по обращению с ТКО в РБ читайте в материале агентства.