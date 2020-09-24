Коронавирус в Башкирии: Вспышка вируса в Бурзяне; ощущения врача после прививки от COVID

В Башкирии врач-инфекционист рассказала о своем состоянии после введения вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Инфицировано более 8,5 тысячи человек. 23 сентября в Башкирии количество зараженных новой коронавирусной инфекцией вновь увеличилось и составило 8 521 человек. По данным регионального Минздрава, за последние сутки прирост инфицированных в республике составил 34 случая. Из них 14 новых заражений подтверждено в Уфе, 6 – в Стерлитамаке, 3 – в Бурзянском районе. На лечении в стационарах находится 41 зараженный, один в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечится 541 человек. С начала пандемии побороть инфекцию удалось 7 904 пациентам. Новых летальных случаев не зарегистрировано. Всего в республике жертвами ковид стали 35 заболевших.

Также в регионе отмечается увеличение числа суточного прироста заболевших внебольничной пневмонией. К 23 сентября за сутки выявлен 121 такой случай. Сутками ранее внебольничной пневмонией заболели 108 человек.

Вспышка вируса в Бурзяне. С 23 сентября в Бурзянском районе Башкирии введены ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель района Газиз Манапов. В ближайшие две недели в муниципалитете запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа рынка в Старосубхангулово, школы перешли на дистанционное обучение. В детсадах будут работать только дежурные группы. Также глава района попросил жителей не выезжать в районы, где COVID-19 более распространен, и объяснил вводимые ограничения ростом числа жителей, инфицированных вирусом. По данным ЦРБ, в Бурзянском районе зарегистрировано 14 человек с коронавирусом, 43 жителям поставлен диагноз внебольничная пневмония.

При этом в Минздраве Башкирии сообщили, что на 23 сентября в Бурзянском районе подтверждены пять случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. «У 14 жителей с COVID-19, про которых говорит районная ЦРБ, вирус выявлен предварительно по экспресс-тестам», — уточнили в ведомстве. Причину ввода карантина в этом районе Минздрав объяснил ростом числа заболеваний острыми респираторными инфекциями.

Сидеть на карантине будут также россияне, прилетевшие из-за границы. Согласно постановлению главного санитарного врача страны Анны Поповой, граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции. До этого действовало требование в трехдневный срок после прибытия из-за рубежа сдать тест на коронавирус и загрузить его результаты на сайт госуслуг.

Напомним, с августа возобновились рейсы из России в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Осенью открылось авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. С 27 сентября планируется открыть авиасообщение с Южной Кореей.

Врач из Уфы рассказала о своих ощущениях после введения вакцины от COVID-19. В поликлинике №52 Уфы 10 медработников республики сделали прививки с препаратом Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), который разработан для профилактики новой коронавирусной инфекции. Первой «испытуемой» стала 31-летний врач-инфекционист Республиканской инфекционной больницы Надежда Колесникова. Врач призналась «Башинформу», что родные и близкие были не против того, чтобы она сделала долгожданную прививку. «Самочувствие у меня хорошее, как и до прививки. Сама процедура безболезненная. Есть в чем-то схожесть с прививкой от гриппа, которая ставится так же в плечо», — рассказала инфекционист.

Важный момент — врачи, которые получили вакцину от ковид, в течение месяца должны внимательно за собой наблюдать и вносить данные в дневник. «В течение пяти дней после первого этапа могут проявиться гриппоподобные ощущения: рост температуры тела до 38 градусов, слабость, сонливость, усталость, насморк. Если какие-то симптомы появились, то можно пить жаропонижающие препараты типа «Парацетамол», — пояснила Надежда Колесникова. Она также отметила, что после второго этапа введения новой вакцины для профилактики коронавирусной инфекции моментально иммунитет к COVID-19 не выработается. Медики, находящиеся «на передовой» в борьбе с вирусом, еженедельно сдают анализы на антитела, и как только они проявятся, тут же станет известно. Ранее сообщалось, что в Башкирии 37 добровольцев станут участниками клинического испытания вакцины от COVID-19.

Недоплата за работу с ковидными пациентами. Как стало известно 23 сентября, в Дюртюлинском районе 54 медика центральной районной больницы не получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав медработников. В итоге им выплатили положенные доплаты на сумму более 1,1 млн рублей, а пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.