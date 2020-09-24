Граждан Киргизии, вынуждено застрявших в Башкирии, начали отправлять на родину

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района







































Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

1700 граждан Киргизии, которые больше 10 дней провели в Башкортостане в ожидании открытия транзитного коридора через Казахстан, сегодня отправляются на родину. Из-за большого числа киргизских граждан, скопившихся в Оренбургской области и в Башкортостане, переход российско-казахстанской границы и их вывоз будет организован в два этапа 24 и 25 сентября. В Куюргазинском районе отправка автобусов началась рано утром.

Глава администрации муниципалитета Юлай Ильясов рассказал агентству «Башинформ, что этот процесс идет организовано, колонну будут сопровождать автомобили ДПС.

«Сегодня у нас долгожданное и, можно сказать, радостное событие. Наши братья киргизы, получив транзитный коридор, наконец, выезжают на родину. Со своей стороны мы сделали все, что могли. По поручению главы Башкортостана мы отработали все поставленные задачи, организовали размещение, трехразовое питание, медицинское сопровождение. Огромное спасибо Госкомитету республики по ЧС, они нам здорово помогли палатками, тепловыми пушками. Население, которое вначале было настроено насторожено, увидев, в какую ситуацию попали иностранные граждане, начало тоже активно помогать продуктами питания, теплой одеждой, игрушками для детей. Свою помощь оказали служители православной церкви, Духовного управления мусульман. Всем миром откликнулись, помогли путникам. Считаю, что с ситуацией мы справились на все 100%. Всем, кто был рядом и помогал нашим братьям киргизам, большое спасибо», — сказал Юлай Ильясов.

«Вам всем спасибо. Когда мы все услышали, что едем домой, то обрадовались, кричали, даже хлопали в ладоши. Все с утра, с пяти утра готовы, все хотят домой. Хочу сказать всем башкирским людям, управленцам спасибо. Мы собираемся домой. Слава Аллаху. Что ещё говорить. только спасибо. Вы наши братья. Мы никогда не забудем вашего к нам внимания», — рассказал агентству «Башинформ» житель Киргизии Жамбек Ваузеар.

«Мы едем в Кыргызстан, наконец открыли границу,. Всем спасибо, что накормили, а теперь едем домой. Меня ждут родители, друзья, я очень по ним скучаю. Спасибо вам всем», — поделился своими впечатлениями 12-летний Нариман Манамов.

«Всем спасибо, что мы уезжаем домой в Кыргызстан, благодарна руководству Башкортостана, района, жителям вашей республики, очень довольна, что оказали нам помощь. Рожать буду уже дома, в Кыргызстане», — отметила Аяна Авдиева (она на восьмом месяце беременности – прим .ред. )

«Перед отъездом никто не мог предположить, что попадём в такую сложную ситуацию, в первую очередь для нас, для местных властей. Мы очень благодарны башкирскому народу, очень признательны местному руководству, что в трудные для нас минуты нас не бросили. Создали для нас такие условия и что открыты границы, и мы уезжаем домой. Переполняет чувство радости. Мир не без добрых людей. Самое главное для нас сейчас — доехать до родины», — сказал житель Киргизии Ирланбек Худайбердин.

«Первая колонна из шести автобусов с 296 гражданами Кыргызстана из пунктов временного размещения Куюргазинского района республики в 6 часов 20 минут пересекла административную границу с Оренбургской областью и направилась к границе с Казахстаном. В пограничный пункт пропуска «Сагарчин» мною сегодня в 2 часа ночи из города Кумертау направлен заместитель председателя Государственного комитета Мурат Задин. Он будет согласовывать время отправки очередной колонны из территории Башкортостана. Это сделано для того, чтобы не создавать длинные очереди из автобусов на границе. Напомню, что одновременно из Соль-Илецка Оренбургской области также доставляются граждане Кыргызстана, ожидавшие предоставления транзитного коридора через территорию Казахстана. Их – порядка 1000 человек. У кемпинга «Юлсы» вблизи села Ольховка Куюргазинского района в настоящее время в готовности к отправлению в пограничный пункт пропуска «Сагарчин» – вторая колонна из шести автобусов. Ей предстоит преодолеть расстояние в 277 км до пограничников. Сегодня планируется всех 1667 граждан Кыргызстана, находившихся с 16 сентября в пунктах временного размещения республики, вывезти к границе с Казахстаном и далее отправить на казахстанских автобусах на родину – в Кыргызстан», — прокомментировал председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

Граждане Киргизии поблагодарили руководство республики, администрацию и жителей Куюргазинского района за помощь и поддержку в трудную минуту.По информации Госкомитета Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, транзитный коридор для проезда граждан Киргизии организован с 6 утра. Республика выделила дополнительные 9 автобусов «Башавтотранса» для организации переезда из пунктов временного размещения к границе с Казахстаном.