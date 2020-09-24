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24 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Найден, жив»: в Уфе завершились поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика

ОБЩЕСТВО
Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

«Найден, жив»: в Уфе завершились поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе благополучно завершились поиски пропавшего без вести 10-летнего мальчика. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» ночью 24 сентября волонтеры сообщили о том, что ребенка нашли живым, здоровым – с ним все в порядке.

Как информировало агентство «Башинформ», 23 сентября школьник вышел из дома и не вернулся. Был объявлен поиск по всем районам города.

ИА «Башинформ»
Теги: поиски пропавших
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