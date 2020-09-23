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23 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пропал 10-летний мальчик, объявлен розыск по всем районам

ОБЩЕСТВО

В Уфе пропал 10-летрий Даниил Чернявский Даниил. 23 сентября 2020 года вышел из дома и не вернулся.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт-Башкортостан».

Объявлен поиск по всем районам.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: черно-зеленая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные классические туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефону 8-800-700-52-54.

ИА «Башинформ»
Теги: поиск детей
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