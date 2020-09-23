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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уполномоченному по правам человека в Башкирии запретят иметь иностранное гражданство

ПОЛИТИКА

Уполномоченный по правам человека в Башкортостане не сможет иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за пределами России. Депутаты Госсобрания республики внесли изменения в закон, регулирующий статус омбудсмена.

«Подобное решение будет соответствовать практике установления аналогичных требований к лицам, занимающим значимые должности как на федеральном уровне, так и в регионах. Данным законопроектом мы стремимся в первую очередь предупредить возможные коррупционные риски. Предусматривается также обязанность Уполномоченного сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая может привести к конфликту интересов», — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Этот же законопроект предусматривает определенное расширение возможностей уполномоченного.
«Вводятся нормы об участии Уполномоченного в развитии межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав человека, закрепляется его право создавать общественные приемные на территории Башкортостана», – сказал Константин Толкачев.

ИА «Башинформ»
Теги: Уполнмоченный по правам человека в РБ
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