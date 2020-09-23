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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии расскажут, как получить федеральные средства на добрые дела

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

В Башкирии расскажут, как получить федеральные средства на добрые дела Фото: Общественная палата РБ

Некоммерческим организациям и активным жителям Башкортостана предлагают попробовать выиграть грантовые средства на реализацию своих идей и проектов.

Напомним, с 1 сентября 2020 года Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в своем очередном, десятом по счету, конкурсе. В рамках него распределяется первая часть средств, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году. Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Подать свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 октября, однако фонд настоятельно рекомендует не откладывать это на последние дни.

﻿«Это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года, — пояснила главный специалист Ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Башкортостана Гузель Кадырова. – Успейте воспользоваться возможностью получить федеральные средства на добрые дела».
25 сентября Ресурсный центр НКО аппарата ОП РБ проведет очный семинар на тему участия в первом конкурсе президентских грантов 2021 года, на котором рассмотрят вопросы по формированию заявки, основные выдержки из положения конкурса и так далее. Семинар проведет победитель специального конкурса президентских грантов, председатель Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» Айгуль Губачева.

К участию приглашаются НКО, впервые участвующие в конкурсе президентских грантов, а также все желающие. Сразу после этого запланировано проведение экспресс-рассмотрения заявок на первый конкурс президентских грантов 2021 года, на котором заявители совместно с экспертами обсудят свой проект.

Участие строго по предварительной регистрации. Направить ФИО и название организации можно на электронную почту [email protected] Количество мест ограничено. С собой необходимо иметь медицинскую маску.

Место и время проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, каб. 412 (Общественный просветительский центр), семинар пройдет с 10 до 12 часов, экспресс-рассмотрение — с 12 до 14 часов.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты, проекты
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