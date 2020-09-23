В Башкирии расскажут, как получить федеральные средства на добрые дела
В Башкирии расскажут, как получить федеральные средства на добрые дела Фото: Общественная палата РБ
Некоммерческим организациям и активным жителям Башкортостана предлагают попробовать выиграть грантовые средства на реализацию своих идей и проектов.
Напомним, с 1 сентября 2020 года Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в своем очередном, десятом по счету, конкурсе. В рамках него распределяется первая часть средств, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2021 году. Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Подать свой проект можно до 23:30 (по московскому времени) 15 октября, однако фонд настоятельно рекомендует не откладывать это на последние дни.
«Это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов. Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года, — пояснила главный специалист Ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Башкортостана Гузель Кадырова. – Успейте воспользоваться возможностью получить федеральные средства на добрые дела».25 сентября Ресурсный центр НКО аппарата ОП РБ проведет очный семинар на тему участия в первом конкурсе президентских грантов 2021 года, на котором рассмотрят вопросы по формированию заявки, основные выдержки из положения конкурса и так далее. Семинар проведет победитель специального конкурса президентских грантов, председатель Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» Айгуль Губачева.
К участию приглашаются НКО, впервые участвующие в конкурсе президентских грантов, а также все желающие. Сразу после этого запланировано проведение экспресс-рассмотрения заявок на первый конкурс президентских грантов 2021 года, на котором заявители совместно с экспертами обсудят свой проект.
Участие строго по предварительной регистрации. Направить ФИО и название организации можно на электронную почту [email protected] Количество мест ограничено. С собой необходимо иметь медицинскую маску.
Место и время проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40, каб. 412 (Общественный просветительский центр), семинар пройдет с 10 до 12 часов, экспресс-рассмотрение — с 12 до 14 часов.