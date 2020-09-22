Уфимская экс-чиновница Эльвира Берг, обвиняемая в растрате, получила четыре года условно

В Уфе вынесли приговор бывшей чиновнице Эльвире Берг, которая обвинялась в злоупотреблении должностью и растрате.

Кировский районный суд назначил наказание — четыре года условно, пишет издание «ПроУфу».

По итогу судебного процесса, гособвинение просило для Эльвиры Берг 9 лет заключения под стражу. Суд вынес решение о 4 годах условного срока.

Как ранее сообщал «Башинформ», 52-летняя бывшая чиновница обвиняется в злоупотреблении должностью и растрате.

Следствие считает, что в 2015-2018 годах обвиняемая оплатила из бюджета коммунальные услуги, начисленные частным компаниям «Аврора Плюс» и «Марат». Также из бюджета были оплачены реконструкция и ремонт помещений, переданных в аренду фирмам «Аврора Плюс» и «Восток». В том числе в деле фигурировал объект культурного наследия «Дом Паршина» в Старой Уфе.

Еще один пункт растраты: директор госкомпании перечислила трем мужчинам более 2 млн руб. якобы за охрану зданий, на самом деле это были разнорабочие, работавшие на ее знакомого.

Кроме того, она обвиняется в продаже новой котельной компании «Аврора Плюс» по заниженной цене менее 900 тыс. рублей. При этом рыночная стоимость котельной вместе с оборудованием составляла 6,8 млн рублей.

УФАС по РБ признало отчуждение из республиканской собственности здания торгового комплекса площадью 2,2 тыс. кв. м и котельной незаконным и предписало Минземимуществу РБ, ГУП РБ «УАЗ» и ООО «Аврора плюс» вернуть их в казну.