В Башкирии отменили четыре пригородных поезда
В Башкирии отменили четыре пригородных поезда Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии отменяются четыре пригородных поезда. Это связано с проведением профилактических работ на перегоне Приуралье — Равтау, сообщили в мэрии Уфы.
23, 25, 29 сентября, 1, 5, 7, 9, 13,15 октября текущего года отменяются пригородные поезда:
— № 6871/6872 Инзер (отправление 09:36) – Уфа (прибытие 13:17),
— № 6853/6854 Уфа (отправление 16:55) – Инзер (прибытие 20:47),
— № 6917 Инзер (отправление 06:10) – Зуяково (прибытие 06:55),
— № 6918 Зуяково (отправление 07:24) – Инзер (прибытие 08:10).
Пассажиров просят соблюдать все рекомендуемые меры безопасности, связанные с эпидемиологической обстановкой: избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии 1,5-2 метра от других пассажиров на станциях и в пригородных поездах, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, планировать поездки заранее.