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Владимир Путин наградил спасателей из Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Владимир Путин наградил спасателей из Уфы Фото: Ксения Калинина

Президент России Владимир Путин наградил двух спасателей из Уфы. За заслуги в организации и обеспечении пожарной безопасности на территории РФ почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» удостоен начальник Управления пожарной охраны Уфы Равиль Каримов. За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций награжден специалист по гражданской обороне Службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Хаким Нигматьянов. Ему присвоено звание «Заслуженный спасатель РФ».

Указ о награждении подписан главой государства 21 сентября 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: спасатели, награды
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