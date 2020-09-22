Уфимцам предлагают принять участие в акции «Мыльный бум» в поддержку воспитанников приюта

Жителям Уфы и республики предлагают с 1 октября принять участие в благотворительной акции «Мыльный бум». Акция призвана поддержать воспитанников социального приюта.

Как сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, в течение месяца каждый ребенок в своей школе может передать через классного руководителя мыльные принадлежности — зубную пасту, мыло, гель для душа, шампунь и другие товары в Детский благотворительный фонд «С любовью».

Собранные принадлежности будут направлены детям, оставшимся без попечения родителей, которые проживают в учреждениях интернатного типа, и организациям, занимающимся реабилитацией детей с инвалидностью и поддержкой семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Данная акция, организованная детским благотворительным фондом «С любовью» и Башкортостанским региональным отделением МООО «РСО», проходит уже в пятый раз.