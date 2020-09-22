Фото: Ксения Калинина Мэр Уфы поручил организовать горячую линию для родителей по вопросам школьного питания Фото: Ксения Калинина

Мэр Уфы Ульфат Мустафин поручил организовать горячую линию по вопросам питания в школах. 22 сентября на оперативном совещании в администрации столицы глава города поинтересовался у начальника столичного Управления образования Елены Хаффазовой, на что жалуются родители детей, когда дело касается питания в учреждениях образования.

«Есть обращения, которые повторяются практически с одним и тем же смыслом. Чаще всего жалуются на холодное питание, что блюдо остывает, пока ребенок доходит до тарелки, или невкусное питание. Для соблюдения температурного режима блюд приобретены термотележки и мобильные мармиты. Блюдо стараются подавать ребенку перед его приходом. А по поводу невкусной еды ведем с родителями и детьми разъяснительную работу о здоровой пище, что наше школьное питание не приправляется соусами, приправами, поэтому вкусы домашней еды и школьной отличаются», – сообщила Елена Хаффазова.

Ульфат Мустафин, в свою очередь, поручил организовать «горячую линию» по обеспечению питанием школьников.

«На все обращения родителей вы должны реагировать оперативно и индивидуально подходить к каждой проблеме. При необходимости проводите анкетирование родителей и детей», — сказал мэр.