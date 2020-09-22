Фото: Валерий Шахов Власти Уфы объяснили вырубку лип на Советской площади Фото: Валерий Шахов

Власти Уфы объяснили вырубку лип на Советской площади.

Сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии глава администрации Кировского района города Илвир Нурдавлятов сообщил, почему, несмотря на несогласие общественности, деревья все-таки были вырублены.

Напомним, деревья попали под снос в рамках реконструкции и капитального ремонта Советской площади. Планировалось вырубить около 100 деревьев, чтобы расширить дорогу. Однако против вырубки выступили горожане.

В связи с этим был проведен сход представителей администрации с гражданами и общественниками, где было принято решение о повторном экспертном заключении о сносе деревьев. Экспертизу провел Институт биологии РАН. Согласно их заключению, было решено вырубить деревья частично — только старые и разрушающиеся насаждения.

﻿«По нашим данным, экспертиза была готова ещё 4 сентября, и по ней не 110 деревьев подлежит вырубке, как в первоначальной экспертизе, а всего 35. Однако вчера деревья начали пилить и выпилили уже 20 штук, просто подряд, среди них и здоровые деревья, значит, не по экспертизе, — считает общественница Юлия Касьянова. — Первоначально Главархитектура подошла к вопросу деревьев достаточно безответственно, не проведя надлежащую экспертизу. А это значит, что при дальнейшем благоустройстве в Уфе в вопросах сохранения тех деревьев, где нет столько шума, все может обстоять ещё хуже. Деревья выпиливаются в угоду проекта, как сорняк, не представляющий ценность, даже без надлежащих экспертиз».

Илвир Нурдавлятов объяснил, что с инициативой о вырубке деревьев к ним вышли сами жители прилегающих домов по улице Советская, 11. И было принято решение о сносе насаждений, которые относятся на прилегающей территории к жилым домам по улице Советской.

«По протоколу решение было передано подрядным организациям», — добавил глава района.

﻿«Управление коммунального хозяйства уже неоднократно за последнее время выполняет работы с огромными нарушениями, начиная от того, что недавно залили деревья бетоном, продолжая заниматься вырубкой деревьев без экспертиз и необходимости, например, на ул. 8 Марта, — пишет общественница Юлия Касьянова. — Деревья высаживаются с огородными нарушениями, вокруг них нет достаточного по СНИПам количества земли, из-за чего те гибнут. Управление настроено только на спил деревьев, не на сохранение. С этим нужно что-то срочно делать: либо чтобы кто-то занялся проверкой всей этой системы и наказанием ответственных, либо чтобы был создан специальный комитет, который будет этим заниматься. Либо в Уфе должна быть должность ландшафтного архитектора, человека, который следил бы за всем этим, после подписи которого в отношении деревьев совершались какие либо действия»