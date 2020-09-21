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В Башкирии назначили ответственных за оценку организации питания в школах и больницах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии назначили ответственных за оценку организации питания в школах и больницах Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии утвердили методику оценки организации питания в школах, больницах, санаториях, объектах культуры и других социальных учреждениях.

Соответствующий приказ, подготовленный Госкомитетом по торговле РБ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оценивать организацию питания будет Управление социального питания.

По итогам оценки будут составляться рейтинги по районам — от высокого до отрицательного, а результаты опубликуют на официальном сайте Госкомторговли.

ИА «Башинформ»
Теги: питание, организация питания детей
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