В Башкирии назначили ответственных за оценку организации питания в школах и больницах
В Башкирии назначили ответственных за оценку организации питания в школах и больницах Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии утвердили методику оценки организации питания в школах, больницах, санаториях, объектах культуры и других социальных учреждениях.
Соответствующий приказ, подготовленный Госкомитетом по торговле РБ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Оценивать организацию питания будет Управление социального питания.
По итогам оценки будут составляться рейтинги по районам — от высокого до отрицательного, а результаты опубликуют на официальном сайте Госкомторговли.