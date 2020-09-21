Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.03

EUR 88.95

21 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Консул Киргизии: Мы благодарны властям Башкортостана за помощь нашим соотечественникам

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Куюргазинского района

Фото: администрация Куюргазинского района

Сегодня в Куюргазинский район, во временный лагерь, где разместили жителей Кыргызстана приехал консул, заведующий консульским отделом посольства Кыргызской республики в России Эдуард Насиров. Он побывал в палатках, где разместили его земляков, посмотрел, в каких условиях они временно проживают, как организовано их питание и решаются бытовые вопросы. Эдуард Насиров ответил и на все вопросы своих соотечественников, которые в силу обстоятельств не могут попасть на свою родину.

«К сожалению, из-за пандемии границы Казахстана остаются закрытыми. Наши соотечественники надеялись, что будет предоставлен транзитный коридор, как это было ранее. С мая мы уже отправили на родину порядка 10 тысяч человек. Для решения оргвопросов я был командирован нашим посольством, пока мы ждем ответа от казахской стороны. Мы должны еще раз подготовить общий список граждан Кыргызстана, которые сейчас находятся здесь, выявить людей, у которых не все в порядке с документами, чтобы эти проблемы устранить. Хочу выразить признательность и поблагодарить руководство Башкортостана, глав администраций районов и городов за помощь и поддержку нашим соотечественникам. Им созданы достойные условия, полноценное питание, решаются все вопросы, с которыми они обращаются к местным властям. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время и на этой неделе власти Казахстана дадут транзитный коридор для проезда наших граждан через их территорию», — прокомментировал для агентства «Башинформ» представитель посольства Кыргызстана в России.
Напомним, что более 1 700 жителей Киргизии вынуждено задержались в Башкортостане из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью. Они ехали на родину из Москвы и Санкт-Петербурга, где были на заработках. Иностранных граждан разместили в пунктах временного пребывания. Для них организовали горячее питание, досуг, медицинское наблюдение, обеспечили охрану общественного порядка.

Ситуация находится под личным контролем главы Башкортостана и сегодня на оперативном совещании в правительстве он поблагодарил глав городов и районов, разместивших на своих территориях граждан Киргизии.

«Люди попали в непростую ситуацию. Они не виноваты, что их не пропускают через границы домой. Мы правильно сделали, что помогаем попавшим в беду людям. Ситуацию будем держать под контролем, пока последний человек не уедет из республики к себе домой», — сказал Радий Хабиров.

Азат Гиззатуллин
Теги: Киргизия, мигранты, закрытие границ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии стали известны подробности гибели семьи на трассе: муж возвращался с вахты
В Башкирии поздно вечером 19 сентября произошла трагедия - в аварии погибла семья с двумя детьми. Мужчина работал вахтовым методом бригадиром в Москве.
В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли родители с двумя детьми из Volkswagen Polo
В Белорецком районе Башкирии около 23.00 часов 19 сентября в страшной аварии погибли родители с двумя детьми. По данным пресс-службы республиканской Госа
В Уфе открылась четвертая в мире стела, посвященная правам человека
Уфа стала четвертым городом в мире, где установлена стела, посвященная Всеобщей декларации прав человека. Новый арт-объект появился на пересечении улиц
В Башкирии пенсионеры смогут отправиться в бесплатное путешествие
В Башкирии пенсионеры могут отправиться в бесплатное путешествие. Проект «Башкирское долголетие. Туризм» предусматривает поездки к природным «жемчужинам
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть