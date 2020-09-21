Консул Киргизии: Мы благодарны властям Башкортостана за помощь нашим соотечественникам

Фото: администрация Куюргазинского района











Фото: администрация Куюргазинского района

Сегодня в Куюргазинский район, во временный лагерь, где разместили жителей Кыргызстана приехал консул, заведующий консульским отделом посольства Кыргызской республики в России Эдуард Насиров. Он побывал в палатках, где разместили его земляков, посмотрел, в каких условиях они временно проживают, как организовано их питание и решаются бытовые вопросы. Эдуард Насиров ответил и на все вопросы своих соотечественников, которые в силу обстоятельств не могут попасть на свою родину.

«К сожалению, из-за пандемии границы Казахстана остаются закрытыми. Наши соотечественники надеялись, что будет предоставлен транзитный коридор, как это было ранее. С мая мы уже отправили на родину порядка 10 тысяч человек. Для решения оргвопросов я был командирован нашим посольством, пока мы ждем ответа от казахской стороны. Мы должны еще раз подготовить общий список граждан Кыргызстана, которые сейчас находятся здесь, выявить людей, у которых не все в порядке с документами, чтобы эти проблемы устранить. Хочу выразить признательность и поблагодарить руководство Башкортостана, глав администраций районов и городов за помощь и поддержку нашим соотечественникам. Им созданы достойные условия, полноценное питание, решаются все вопросы, с которыми они обращаются к местным властям. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время и на этой неделе власти Казахстана дадут транзитный коридор для проезда наших граждан через их территорию», — прокомментировал для агентства «Башинформ» представитель посольства Кыргызстана в России.

Напомним, что более 1 700 жителей Киргизии вынуждено задержались в Башкортостане из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью. Они ехали на родину из Москвы и Санкт-Петербурга, где были на заработках. Иностранных граждан разместили в пунктах временного пребывания. Для них организовали горячее питание, досуг , медицинское наблюдение, обеспечили охрану общественного порядка.

Ситуация находится под личным контролем главы Башкортостана и сегодня на оперативном совещании в правительстве он поблагодарил глав городов и районов, разместивших на своих территориях граждан Киргизии.

«Люди попали в непростую ситуацию. Они не виноваты, что их не пропускают через границы домой. Мы правильно сделали, что помогаем попавшим в беду людям. Ситуацию будем держать под контролем, пока последний человек не уедет из республики к себе домой», — сказал Радий Хабиров.