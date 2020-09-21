Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о заморозках до -2 градусов и сильном ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об опасном явлении — ночью местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2 градуса. Также прогнозируются неблагоприятные погодные явления – порывистый ветер до 18 м/с.

По данным синоптиков, с 20.00 часов 21 сентября до 20.00 часов 21 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди, местами до умеренных, ночью в отдельных восточных районах со снегом. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1,+6 градусов, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +9,+14. Ночью и утром на отдельных участках дорог дымка 1-2 км.