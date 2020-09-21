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В Башкирии центральное отопление в многоквартирных домах подключено на 97%

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии центральное отопление в многоквартирных домах подключено на 97% Фото: автор

В Башкирии к отоплению подключены 99,9% школ, детских садов и больниц. Остался один объект в Бакалинском районе, где отопления нет из-за сгоревшего насосного оборудования в блочной котельной, один объект в Янаульском районе — здесь идет капитальный ремонт центральной районной больницы, и один объект в Уфимском районе, где завершается работа по монтажу индивидуальных источников теплоснабжения. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 21 сентября заявил министр ЖКХ РБ Борис Беляев.

«Вопросы находятся на контроле соответствующих ведомств и муниципалитетов, — сказал руководитель министерства. — В отношении жилищного фонда центральное отопление подключено на 97% многоквартирных домов. Рассчитываем, что до завтрашнего дня все МКД будут подключены. На удаление воздуха из систем и отладку оборудования потребуется еще какое-то время. Организована сменная работа. На сегодняшний день по подключению к теплу серьезных вопросов не возникает».

Как сообщало ИА «Башинформ», из-за погодных условий отопительный сезон в Башкирии начался раньше обычного.

ИА «Башинформ»
Теги: отопление
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