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19 сентября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители микрорайона села Акъяр попросили Радия Хабирова построить еще один детсад

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жители микрорайона села Акъяр попросили Радия Хабирова построить еще один детсад Фото: Олег Яровиков

Сегодня во время рабочей поездки в Хабуллинском районе глава Башкортостана Радий Хабиров посетил микрорайон Северо-Восточный села Акъяр.

Его строительство было начато в 2009 году. Всего здесь было выделено более 2 тысяч участков, из них застроено 900. В настоящее время здесь постоянно проживают 949 человек (269 дворов). Построены все инженерные и коммуникационные сети. Для улучшения уличного освещения в 2019 году в микрорайоне были установлены 224 светильника. За последние два года отремонтировано более 20 км дорог.

В 2015 году были введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома ООО «Башкирская медь» на 63 квартиры. Глава администрации Хайбуллинского района Ринат Шарипов рассказал, что в 2019 году начато благоустройство парка за счет программы «Формирование комфортной городской среды».

Функционирует детский сад на 240 мест.

Во время общения жители микрорайона попросили главу Башкортостана помочь решить вопрос со строительством еще одного детского сада. Радий Хабиров дал поручение начать проектирование дошкольного учреждения в 2021 году, а в 2022 — 2023 году — его построить. Будут решаться и вопросы транспортного обслуживания населения, на что обратили внимание жители.

ИА «Башинформ»
Теги: рабочие поездки
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