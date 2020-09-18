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В центре Уфы временно закроют движение транспорта на нескольких улицах

ОБЩЕСТВО
Фото: 2ГИС

В центре Уфы временно закроют движение транспорта на нескольких улицах Фото: 2ГИС

В центре Уфы из-за масштабного ремонта дорог временно закроются для движения улицы Цюрупы — на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции и по улице Крупской — на участке от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского. Кроме того, 19 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Ленина и Революционной.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Уфы, ограничение движения на перекрестке улиц Ленина и Революционной будет действовать с 06.00 часов до 24.00 часов 19 сентября.

Участок по улице Цюрупы будет перекрыт с 18 по 27 сентября, а по улице Крупской — с 18 сентября по 15 октября.

«Ремонт дорог будет проводиться при благоприятных погодных условиях. На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта», — пояснили в администрации столицы, извинились перед горожанами за возможные неудобства и рекомендовали заранее планировать маршрут своего движения.

Как сообщалось ранее, уфимцы пожаловались на транспортный коллапс в центре города из-за перекрытых улиц и неактуальных дорожных знаков.

ИА «Башинформ»
Теги: дорожный ремонт
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