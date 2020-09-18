Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии оповещает жителей республики о шквалистом ветре и заморозках Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии оповещает жителей республики о шквалистом ветре и заморозках. По данным синоптиков, с 20.00 часов 18 сентября до 20.00 часов 19 сентября 2020 года по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.

Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем +13,+18.