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МЧС Башкирии оповещает жителей республики о шквалистом ветре и заморозках

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии оповещает жителей республики о шквалистом ветре и заморозках Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии оповещает жителей республики о шквалистом ветре и заморозках. По данным синоптиков, с 20.00 часов 18 сентября до 20.00 часов 19 сентября 2020 года по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь.

Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3,+8, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем +13,+18.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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