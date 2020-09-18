Фото: Олег Яровиков С 1 января 2021 года ставку НДФЛ планируется увеличить до 15% Фото: Олег Яровиков

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год.

Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс России. Документ подготовлен правительством, ранее с этой инициативой выступил президент России Владимир Путин.

Средства, полученные от таких налоговых поступлений, направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Увеличить налоговую ставку до 15% планируется с 1 января 2021 года. Процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит нагрузку на налогоплательщиков. Кроме того, он не требует сдачи дополнительной налоговой декларации.

«Бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится в документе.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, эта инициатива будет рассмотрена на заседании нижней палаты в приоритетном порядке.

«Об этом говорили очень много и долго, — прокомментировал агентству «Башинформ» депутат Госдумы Павел Качкаев. — На сегодняшний день у нас практически все находятся в равных условиях в части налога на доходы физлиц, вне зависимости от того, сколько он зарабатывает: 15 тысяч рублей или миллионы. Поэтому я полностью поддерживаю данную инициативу».

По мнению Качкаева, еще совсем недавно решение об увеличении налоговой ставки в зависимости от дохода было бы преждевременным, потому что система налогообложения была не отлажена. Многим удавалось скрывать свои доходы.

«Сегодня, как мне кажется, наша налоговая система уже достаточно продвинутая и сегодня очень сложно что-то скрыть от налоговиков. Поэтому такое увеличение вполне оправданное, и мы дополнительно получим порядка 60 млрд рублей, которые будут направлены на лечение детей. Но еще раз подчеркиваю, такая новация — своевременна. Нынешняя система налогообложения уже не позволит уйти или спрятать свои доходы тем, кто зарабатывает большие суммы».