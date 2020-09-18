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Дмитрий Винкельман об истории с запрещением стройки в Уфе: институт демократии не работает

ОБЩЕСТВО
Фото: rusplt.ru

Дмитрий Винкельман об истории с запрещением стройки в Уфе: институт демократии не работает Фото: rusplt.ru

Заслуженный архитектор Башкирии Дмитрий Винкельман высказал свое мнение о резонансной истории с запрещением строительства жилой высотки в квартале улицы Руставели и проспекта Октября. 16 сентября глава Башкирии посетил место строительства 34-этажного дома, который в июне начал возводить девелопер «ПСК-6», против чего протестовали жители окружающих домов из опасения, что они разрушатся. Уфимский архитектор считает, что столь сложной ситуации не возникло бы, если бы общественные слушания работали реально, а городские власти не утверждали проблемные проекты.

«Это будет странно звучать, но понятие «точечная застройка», применяемое как синоним агрессивного вторжения в существующую застройку, не совсем корректен. В реальности, при обосновании площадки под строительство в городской среде, рассматривается и анализируется вся планировочная единица, в данном случае — квартал по улице Руставели. По нему выполнялся проект планировки, в котором обосновывалось размещение этого так прославившегося дома с соблюдением всех принятых градостроительных нормативов. То есть застройка не очень-то и точечная. Разумеется, этот проект должен был быть рассмотрен и утверждён Главархитектурой и администрацией города, лишь после этого инвестор мог решиться на затраты.

Интересы жильцов прилегающих домов, по идее, должны были проявиться на публичных слушаниях по проекту квартала, и, судя по всему, он не прошёл бы их, и инвестор не был бы вовлечён в расходы и во все мыслимые грехи. Этого не произошло — этот важный институт демократии не работает, и справедливость (но не законность) восстанавливает ручное управление», — прокомментировал архитектор.

ИА «Башинформ»
Теги: архитекторы, дом на ул. Руставели
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