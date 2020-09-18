Коронавирус в Башкирии: Как произошла вспышка COVID-19 на заводе; самоизоляцию продлили

В Башкирии чиновникам только в исключительных случаях можно отправляться в командировки в неблагополучные по коронавирусной инфекции регионы и государства.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Больных коронавирусом в три раза меньше, чем пневмонией. За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в республиканском Минздраве 17 сентября. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 317 подтвержденных случаев COVID-19. В больницах сейчас находится 31 инфицированный, один из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 477 человек. «За сутки с выздоровлением выписаны 28 пациентов, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 777 человек», — констатировали в ведомстве. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших составляет 32 человека.

С диагнозом внебольничная пневмония в республике за последние сутки госпитализирован 91 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 78 пациентов.

В числе инфицированных - 90 сотрудников «НефАЗа». «Башинформ» узнал подробности вспышки коронавируса на заводе ПАО «НефАЗ» в Нефтекамске. Ранее сообщалось, что суд назначил предприятию штраф 200 тысяч рублей за нарушение санэпидправил. Как следует из материалов дела, с 14 апреля по 13 июля в Роспотребнадзор поступило 129 экстренных извещений о подозрениях на новую коронавирусную инфекцию среди работников завода «НефАЗ». В итоге COVID-19 подтвердился у 90 человек. Проверяющие на предприятии выявили нарушения закона в области обеспечения санэпидблагополучия населения. В частности, в проходной завода не соблюдалось социальное дистанцирование, термометрия проводилась не у всех работников. В производственных цехах не было антисептиков для рук, нарушались правила ношения защитных масок. При этом на суде представители «НефАЗа» вину в совершении административного правонарушения не признали, отметив, что в несоблюдении санэпидправил виновны физлица, а не предприятие. В итоге суд все же признал предприятие виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Коронавирус заподозрили у новоизбранных депутатов Курултая. Об этом 17 сентября на пленарном заседании заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Из-за роста числа заболевших коронавирусом среди депутатов парламент республики намерен усилить профилактические меры безопасности. По словам спикера, заболевшие есть как среди депутатов, так и среди работников секретариата, и число их увеличивается. «Сегодня по состоянию здоровья, в том числе в связи с высокой температурой, на заседании парламента не смогли присутствовать двое новых наших депутатов﻿, вошедшие в состав парламента по итогам недавних выборов – Салават Хусаинов и Флюр Уразметов. Диагнозы у них еще будут уточняться. Надеемся, что худшие предположения не оправдаются», — сказал спикер.

Сколько стоит пребывание в обсерваторе? Согласно положению об обсервации, опубликованному на портале правовой информации Башкирии, из республиканского бюджета на одного постояльца будет выплачиваться не более 801 рубля автономным и бюджетным организациям и не более 2000 рублей — коммерческим. В боксах обсерватора могут размещаться от 2 до 4 человек. Помещения должны быть разделены на чистую и грязную зоны, питание должно быть организовано в палатах из одноразовой посуды, а допуск посторонних на территорию обсерватора — запрещен, говорится в документе. При обнаружении человека с симптомами, схожими с коронавирусом, заболевшего отправляют в госпиталь, а всех контактировавших — в изолятор на 14 дней.

Ранее в Башкирии обсерваторы для прилетающих из-за рубежа и вахтовиков развернули на базе санаториев.

Продлили самоизоляцию и ограничили командировки. Также 17 сентября глава Башкирии внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. В обновленном документе говорится, что для постояльцев социальных приютов режим самоизоляции продлен до 15 октября. Кроме того, главам госорганов отправляться в командировки в регионы и иностранные государства, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, можно только в исключительных случаях.