Фото: ИА «Башинформ» Башкирия вошла в ТОП-10 самых расточительных направлений для туристов летом 2020 Фото: ИА «Башинформ»

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе они тратили больше всего денег этим летом.

Большинство туристов (21.67%) тратят внушительные суммы денег в Ялте. Другие путешественники (20%) больше всего потратились на отдыхе этим летом в Евпатории. «Бронзу» (11.67 %) получил Сочи.

По данным опроса Tvil.ru, в десятку самых расточительных городов для российских туристов также вошли Санкт-Петербург (11.67%), Анапа (8.33%), Севастополь (8.33%), Казань (5%), а также Калининградская область (6.67%), Башкирия (5%) и Алтайский край (1.67%).

Десять самых расточительных направлений для туристов летом 2020: