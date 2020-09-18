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Башкирия вошла в ТОП-10 самых расточительных направлений для туристов летом 2020

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия вошла в ТОП-10 самых расточительных направлений для туристов летом 2020 Фото: ИА «Башинформ»

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе они тратили больше всего денег этим летом.

Большинство туристов (21.67%) тратят внушительные суммы денег в Ялте. Другие путешественники (20%) больше всего потратились на отдыхе этим летом в Евпатории. «Бронзу» (11.67 %) получил Сочи.

По данным опроса Tvil.ru, в десятку самых расточительных городов для российских туристов также вошли Санкт-Петербург (11.67%), Анапа (8.33%), Севастополь (8.33%), Казань (5%), а также Калининградская область (6.67%), Башкирия (5%) и Алтайский край (1.67%).

Десять самых расточительных направлений для туристов летом 2020:

  1. Ялта, 21.67%*
  2. Евпатория, 20 %
  3. Сочи, 11.67%
  4. Санкт-Петербург, 11.67%
  5. Анапа, 8.33%
  6. Севастополь, 8.33%
  7. Казань, 5%
  8. Калининградская область, 6.67%
  9. Башкирия, 5%
  10. Алтайский край, 1.67%

Лейла Аралбаева
Теги: опрос
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