Фото: ИА «Башинформ» В Уфе участок улицы Энтузиастов полностью перекроют на два дня Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе продолжается ремонт улицы Энтузиастов на участке от улицы Шафиева до улицы Рудольфа Нуреева. 18 и 19 сентября участок от улицы Шафиева до улицы Лесотехникума по улице Энтузиастов будет полностью перекрыт для движения автотранспорта.

«В частности, в ближайшее время дорожники приступают к укладке асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы будут производиться при благоприятных погодных условиях», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.