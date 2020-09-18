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18 сентября Пятница

Уфа   °

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В Уфе участок улицы Энтузиастов полностью перекроют на два дня

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе участок улицы Энтузиастов полностью перекроют на два дня Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе продолжается ремонт улицы Энтузиастов на участке от улицы Шафиева до улицы Рудольфа Нуреева. 18 и 19 сентября участок от улицы Шафиева до улицы Лесотехникума по улице Энтузиастов будет полностью перекрыт для движения автотранспорта.

«В частности, в ближайшее время дорожники приступают к укладке асфальтобетонного покрытия. Ремонтные работы будут производиться при благоприятных погодных условиях», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

ИА «Башинформ»
Теги: перекрытие улиц
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