Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и усилении ветра Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об опасных и неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, 18 сентября в Хайбуллинском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность, а в отдельных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2 градуса.

В этот день ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем +14,+19.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.