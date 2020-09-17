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МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и усилении ветра Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей региона об опасных и неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, 18 сентября в Хайбуллинском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность, а в отдельных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2 градуса.

В этот день ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2, днем +14,+19.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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