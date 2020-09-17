Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.92 ↓

EUR 88.86 ↑

17 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Блогеров Башкирии приглашают на конкурс медиапроектов Всероссийской переписи населения

ОБЩЕСТВО

Башкирские блогеры могут принять участие в конкурсе медиапроектов Всероссийской переписи населения.

Как сообщили в Башстате, заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября.

В конкурсе могут участвовать блогеры и представители онлайн-проектов, не имеющих лицензию СМИ.

«Медиапроекты должны способствовать популяризации переписи населения, мотивировать жителей на участие в ней, — пояснили статистики республики. — Конкурс проводится в трех номинациях, по двум категориям в каждой номинации. Победителей ждут денежные премии в размере от 24 до 240 тысяч рублей. Денежный приз можно будет направить на реализацию своих проектов».

Срок реализации проектов — с 24 ноября 2020 года до 22 января 2021 года.

Помимо награждения победителей конкурса, предусмотрены также призы для лучших проектов по итогам их реализации.

«Мы призываем лидеров мнений и ведущих собственных тематических страниц, блогов и подкастов на платформах YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok и на других интернет-площадках принять участие в конкурсе. Воспользуйтесь шансом заявить о себе и о Башкортостане в акции федерального уровня», — добавили в Башстате.
Получить полную информацию об этом масштабном конкурсе можно на официальном сайте Всероссийской переписи населения.

Галина Бахшиева
Теги: конкурс, блогеры, Всероссийская перепись населения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима,
В Башкирии три человека из ВАЗовской «семерки» погибли после наезда на асфальтоукладчик
Накануне поздно вечером в Краснокамском районе на 6 км автодороги Арлан - Ашит произошло ДТП. На этом участке дороги велись ремонтные работы. 46-летняя ж
В Сибае стартовал VIII Межрегиональный конкурс исполнителей мунажатов
В Сибае стартовал VIII Межрегиональный конкурс исполнителей мунажатов. Конкурс начался 15 сентября и пройдет до 16 октября в онлайн-режиме. Отборочный
Октябрь в Башкирии начнется с проливных дождей
Стали известен предварительный прогноз на начало октября в Башкирии. По данным портала «Гисметео», уже в первых числах второго осеннего месяца начнутся д
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть