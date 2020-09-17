Блогеров Башкирии приглашают на конкурс медиапроектов Всероссийской переписи населения

Башкирские блогеры могут принять участие в конкурсе медиапроектов Всероссийской переписи населения.

Как сообщили в Башстате, заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября.

В конкурсе могут участвовать блогеры и представители онлайн-проектов, не имеющих лицензию СМИ.

«Медиапроекты должны способствовать популяризации переписи населения, мотивировать жителей на участие в ней, — пояснили статистики республики. — Конкурс проводится в трех номинациях, по двум категориям в каждой номинации. Победителей ждут денежные премии в размере от 24 до 240 тысяч рублей. Денежный приз можно будет направить на реализацию своих проектов».

Срок реализации проектов — с 24 ноября 2020 года до 22 января 2021 года.

Помимо награждения победителей конкурса, предусмотрены также призы для лучших проектов по итогам их реализации.

«Мы призываем лидеров мнений и ведущих собственных тематических страниц, блогов и подкастов на платформах YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok и на других интернет-площадках принять участие в конкурсе. Воспользуйтесь шансом заявить о себе и о Башкортостане в акции федерального уровня», — добавили в Башстате.