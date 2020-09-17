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17 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Более 1300 жителей Киргизии застряли в Башкирии из-за закрытия границы Казахстана

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Куюргазинского района

Фото: администрация Куюргазинского района

Более 1300 жителей Кыргызстана оказались вынуждены задержаться в Куюргазинском районе Башкирии из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью, через которую они должны были добраться до своей родины. Граждане Киргизии, ранее работавшие в разных городах России, в связи с отсутствием работы, собирались выехать в Оренбуржье, а уже оттуда — в родную страну.

Как рассказал «Башинформу» глава Куюргазинского района Юлай Ильясов, оказалось, что Оренбургская область не пускает киргизов из-за их большого скопления на границе.

1 343 гражданина Кыргызстана, а среди них — 24 беременные женщины и 35 детей, стали заложниками ситуации и остались на трассе Уфа-Оренбург.

Ситуацию взяли на контроль в администрации Главы Башкортостана. Иностранных граждан начали временно размещать в районах республики. К организации временного размещения привлечены надзорные органы и полиция.

Организованы пункты временного пребывания в четырех муниципалитетах. В Ермолаево Куюргазинского района остались 244 человека. В Ишимбайский район отправили 219 граждан, в Мелеузовский район — 330 человек, в Кумертау — 300 человек.

На всех точках пребывания организовано горячее питание, медицинское наблюдение и охрана общественного порядка.

﻿«В селе Ермолаево пункт организован в спортзале ФОКа. Также развернут палаточный лагерь на 100 мест со всеми необходимыми условиями. Ситуация осложняется тем, что среди граждан есть беременные женщины и малолетние дети. Всех наблюдают медики, проверяют температуру. В настоящее время больных с температурой нет. На экстренный случай готовы боксы для изоляции больных», — рассказал Юлай Ильясов.
В связи со сложившейся ситуацией отправлен запрос в посольство Кыргызстана. Связь ними установлена. В настоящее время идут переговоры об открытии границ с Казахстаном. Сегодня планируется прибытие консула Киргизии в Оренбург. Пока точной даты открытия границ нет. Ожидается, что в ближайшие 2-3 дня посольство Кыргызстана решит этот вопрос и граница будет открыта, после чего граждане смогут выехать на свою родину.

В Башкортостане организован постоянный мониторинг данной ситуации.

ИА «Башинформ»
Теги: граница
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