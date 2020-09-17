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В лесах Башкирии за сутки потерялись 17 любителей «тихой охоты»

ОБЩЕСТВО
Фото: Галина Бахшиева

В лесах Башкирии за сутки потерялись 17 любителей «тихой охоты» Фото: Галина Бахшиева

В Башкирии каждый год в сезон «тихой охоты» теряются сотни людей. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили о том, что, несмотря на дождливую погоду, только вчера, 16 сентября, в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило восемь обращений о заблудившихся 17 гражданах. Грибники потерялись в лесных массивах Иглинского, Ишимбайского, Уфимского, Куюргазинского районов и Уфы. Все случаи с «потеряшками» закончились благополучно – всех нашли живыми и здоровыми.

В пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы также проинформировали о заблудившихся в лесу трех любительницах «тихой охоты». Две женщины потерялись в районе садового товарищества «Сосенки»: они ушли вглубь леса. Убедившись, что самостоятельно выбраться не смогут, обратились за помощью к спасателям, сообщив, что они находятся возле озера Рязаповского. Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы, прибыв на место, связались с женщинами по телефону и, разделившись на группы, стали прочесывать территорию. Спасатели обнаружили их в течение часа, вывели из леса и сопроводили до паромной переправы «ДОК».

В это время в лесу заблудилась жительница микрорайона Сипайлово. Она перебралась на пароме на левый берег реки Уфы и отправилась в лес за грибами. Увлекшись поисками грибов, женщина не заметила, как заблудилась. Она попыталась вспомнить обратную дорогу и добралась до берега реки. Спасатели нашли уфимку на левом берегу водоема в районе ТЦ «Максидом» и на катере перевезли на противоположный берег.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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