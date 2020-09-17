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Жителей Башкирии просят помочь 17 детям с неизлечимыми заболеваниями

ОБЩЕСТВО
Фото: https://ufahospice.ru/

Жителей Башкирии просят помочь 17 детям с неизлечимыми заболеваниями Фото: https://ufahospice.ru/

«Уфимский хоспис» объявил сбор помощи для своих подопечных – 17 детей с различными заболеваниями: от тяжелой формы детского церебрального паралича до генетических нарушений.

В задачи организации входит не только строительство стационара, а также и помощь семьям с паллиативными (неизлечимо больными) близкими.

﻿«В быту они сталкиваются с большим количеством сложностей, о которых никогда не задумается человек, не ограниченный в возможностях по состоянию здоровья, — рассказала сотрудник организации Светлана Нигматуллина. – Взять, например, водные процедуры. Как купать ребенка или взрослого, который не управляет своим телом? Как обеспечить ему при этом максимальный физический и психологический комфорт? У нас есть семьи, в которых одна мама и трое детей-инвалидов, есть подопечные, которые весят больше, чем ухаживающий за ним человек».
Так, Оксана Давлетова из Благовещенска одна воспитывает троих детей-инвалидов. Двое мальчиков – 4-летний Марк и 14-летний Кирилл – подопечные уфимского хосписа.

Облегчить жизнь таких семей могут специальные шезлонги для купания – это адаптированные кресла, которые можно легко устанавливать в ванной, душевой кабине или, например, бане. Все они подбираются с учетом состояния конкретного человека.

Чтобы обеспечить ими подопечных хосписа, необходимо собрать более 582 тысяч рублей. Поддержать сбор могут как бизнесмены, так и обычные горожане.

Сделать пожертвование на любую комфортную сумму можно с сайта хосписа.

Справка. Строительство первого в регионе стационара хосписа ведется в районе торгового центра IKEA. Он станет крупнейшим в России и предполагает 60 коек, а также 6 выездных бригад, которые смогут помочь сотням детей и взрослых с неизлечимыми заболеваниями. По плану здание должно быть введено в эксплуатацию осенью 2021 года. Для подготовки медицинского, административного, волонтерского штаба и контроля за ходом строительства, осенью 2019 года была учреждена автономная некоммерческая медицинская организация «Уфимский хоспис». Уже сейчас она оказывает помощь детям и взрослым с паллиативными заболеваниями на дому.

На сегодняшний день в Башкирии более 23 тысяч взрослых и 680 детей имеют тяжелое неизлечимое заболевание, сокращающее срок жизни.

ИА «Башинформ»
Теги: благотворительность, хоспис
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