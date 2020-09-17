В Уфе впервые увидели свет редкие архивные материалы о советском дипломате Кариме Хакимове

Впервые в истории Архивной службы республики Управлением по делам архивов и Национальным архивом Башкортостана подготовлена электронная газета. Ее пилотный вариант под названием «Посол мира» посвящен 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, уроженца Бижбулякского района Карима Хакимова.

Подготовкой и выпуском электронной газеты занималась творческая группа под руководством опытного журналиста, заместителя директора Национального архива Республики Башкортостан Ниязбая Салимова. Среди авторов издания есть ученые из Японии, Москвы, Оренбурга и Уфы. При подготовке электронной газеты были использованы в основном документы и материалы Национального архива Республики Башкортостан, в котором хранится фонд личного происхождения Карима Хакимова.

Газета «Посол мира» в Москве директором Национального архива Республики Башкортостан Галеем Хайритдиновым вручена одному из членов редколлегии этого издания, известному российскому дипломату Олегу Озерову на презентации его книги «Карим Хакимов. Летопись жизни».