Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.92 ↓

EUR 88.86 ↑

17 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе впервые увидели свет редкие архивные материалы о советском дипломате Кариме Хакимове

ОБЩЕСТВО

Впервые в истории Архивной службы республики Управлением по делам архивов и Национальным архивом Башкортостана подготовлена электронная газета. Ее пилотный вариант под названием «Посол мира» посвящен 130-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, уроженца Бижбулякского района Карима Хакимова.

Подготовкой и выпуском электронной газеты занималась творческая группа под руководством опытного журналиста, заместителя директора Национального архива Республики Башкортостан Ниязбая Салимова. Среди авторов издания есть ученые из Японии, Москвы, Оренбурга и Уфы. При подготовке электронной газеты были использованы в основном документы и материалы Национального архива Республики Башкортостан, в котором хранится фонд личного происхождения Карима Хакимова.

Газета «Посол мира» в Москве директором Национального архива Республики Башкортостан Галеем Хайритдиновым вручена одному из членов редколлегии этого издания, известному российскому дипломату Олегу Озерову на презентации его книги «Карим Хакимов. Летопись жизни».

ИА «Башинформ»
Теги: память
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима,
В Башкирии три человека из ВАЗовской «семерки» погибли после наезда на асфальтоукладчик
Накануне поздно вечером в Краснокамском районе на 6 км автодороги Арлан - Ашит произошло ДТП. На этом участке дороги велись ремонтные работы. 46-летняя ж
В Сибае стартовал VIII Межрегиональный конкурс исполнителей мунажатов
В Сибае стартовал VIII Межрегиональный конкурс исполнителей мунажатов. Конкурс начался 15 сентября и пройдет до 16 октября в онлайн-режиме. Отборочный
В Башкортостане определят лучших студентов года
Студентов Башкортостана приглашают принять участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года - 2020». Подать заявку на конкурс мо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть