В Башкирии жильцам многоэтажек рассказали, что нужно делать при протечках крыш

НОФ «Региональный оператор капитального ремонта Башкортостана» напомнил, что нужно делать жильцам в случае протечки крыши, отремонтированной в ходе капремонта многоквартирных домов. Если во время дождей квартиру затопило в местах выполнения работ по ремонту крыш, необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Отключите электричество. Прежде всего, уберите из опасной зоны наиболее ценные вещи и выдерните из розеток все электрические приборы. Еще лучше – обесточить квартиру через электрощит.

Шаг 2. Сообщите о затоплении подрядной организации и Фонду капремонта РБ по телефонам, указанным на информационном стенде, по телефону бесплатной горячей линии 8-800-775-69-77 либо по номеру в WhatsApp +7-919-149-34-37.

Шаг 3. Составьте акт о затоплении. Акт о затоплении – гарантия того, что вам возместят материальные потери. Вам помогут представители управляющей компании. В нём указывается адрес квартиры, причина, дата протечки, подрядная организация. Кроме того, в документе должны стоять подписи всех членов комиссии.

Шаг 4. Сделайте видео и фотографии. Обязательно зафиксируйте последствия затопления с помощью фото- и видеосъемки. Эти кадры послужат дополнительным доказательством того, что сумма компенсации оправдана.

Шаг 5. Направьте письменное обращение в Фонд капитального ремонта. Ответственность за то, что в результате затопления при проведении работ по капремонту во время дождей пострадало имущество собственников, несёт подрядная организация. На неё же и ложится вся ответственность по возмещению причинённого ущерба.