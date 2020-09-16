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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов рассказал, что предполагалось построить на улице Руставели

ОБЩЕСТВО

Член Совета Федерации Ирек Ялалов, работавший главой администрации Уфы в 2012-2018 годах, при котором в 2017 году была оформлена первичная разрешительная документация на освоение и застройку теперь печально известного участка на улице Руставели в Уфе, в своем комментарии «Башинформу» рассказал об изначально благих целях подписания с ПСК-6 Договора развития территории, а также посетовал на недостатки градостроительного законодательства.

«Главной идеей освоения этой территории было снос ветхих и аварийных домов. Этажность новых домов предполагалась в 9-12 этажей. По такой схеме на улице Ш.Руставели на противоположной стороне было запланировано расселение целого квартала аварийных бараков», — рассказал он .

По словам Ирека Ялалова, юридически такого термина, как точечная застройка, нет, и от этого идут все проблемы во всех российских городах: «По формальным признакам проекты таких объектов (точечной застройки – прим.ред.) соответствуют законодательству. Суды всегда на стороне застройщиков. Мы всегда с этим явлением боролись».

Как утверждает экс-мэр, он всегда крайне отрицательно относился к уплотнению застройки.

«Необходима корректировка ряда федеральных законов, в том числе Градостроительного кодекса. Этот вопрос обсуждается на всех площадках последние 10 лет. Надо решать вопрос с причиной таких явлений, а до тех пор, пока с помощью юридических уловок можно воткнуть объект во двор жилого дома — это будет происходить. Надо сделать решение общественных слушаний обязательными для городских властей и застройщиков. Сейчас слушания носят рекомендательный характер и власти города не обязаны их исполнять», — прокомментировал Ирек Ялалов.

ИА «Башинформ»
Теги: точечная застройка
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