В селе Верхние Киги Кигинского района завершается благоустройство парка

Парк в селе Верхние Киги Кигинского района был создан в начале 2000-х годов в честь 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Изначально он был в два раза больше по площади. Из-за ограниченности финансовых возможностей был огорожен с минимальными затратами, а внутри периметра из года в год своими силами сажали деревья, пытались содержать его в порядке. В 2017 году парк был уменьшен в два раза.

В этом году началось его благоустройство, с ходом которого сегодня в рамках своей рабочей поездки ознакомился глава Башкортостана.

Здесь заменили ограждения, установили новое освещение, провели озеленение. В парке также разместятся спортивная, детская игровая площадки, площадка с тренажерами – навесом и воркаут. Будут установлены контейнеры для ТКО, туалеты, оборудуется стоянка. Стоимость реконструкции парка – 8,5 млн рублей.

По словам главы района Зухры Гордиенко, парк находится практически в центре нового застроенного микрорайона и является популярным местом отдыха жителей. После завершения модернизации он станет настоящей точкой притяжения кигинцев.