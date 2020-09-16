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Депутаты Госдумы от Башкирии и Курултая предлагают расширить полномочия полиции и ФСБ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госдумы от Башкирии и Курултая предлагают расширить полномочия полиции и ФСБ Фото: Олег Яровиков

Государственное Собрание — Курултай республики и депутат Государственной Думы от Башкирии Рамзил Ишсарин внесли в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить органам оперативно-розыскной деятельности обращаться в Роскомнадзор для блокировки сайтов, распространяющих запрещённую информацию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Наделить полномочиями направлять в Роскомнадзор сведения о сайтах с экстремистской информацией, чтобы их внесли в реестр с запрещенными материалами предлагается такие органы, как полиция, ФСБ, ФСО. Заключение эксперта, данное в ходе оперативно-розыскной деятельности, будет являться основанием для направления сведений.

В Законе об информации предлагается установить, что основанием для включения экстремистских материалов в реестр запрещенных сайтов может быть решение органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Законопроект был внесен в Госдуму. Правительство России инициативу не поддерживает.

Позиция аргументируется тем, что в России сайты, распространяющие запрещенную информацию, включаются в специальный реестр только по решению суда, что обеспечивает объективность. Законопроект же, считают в кабмине, предоставляет силовикам полномочия, «несоразмерные степени угроз общественной безопасности», что создаст предпосылки к нарушению конституционных прав граждан.

Также документ не учитывает существующий внесудебный порядок ограничения доступа к информации, указали в кабмине.

ИА «Башинформ»
Теги: законопроект, Госдума
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