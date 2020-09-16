Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии депутаты отказались сделать воскресенье «днем тишины» Фото: ИА «Башинформ»

Госсобрание Башкортостана подвело итоги общественного обсуждения проекта закона, которым предлагается ограничить проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах и общежитиях в дневное время – с 13 до 15 часов.

Обсуждение проходило на сайте республиканского парламента с 19 мая по 17 июня.

Как информирует пресс-служба Курултая РБ, в обсуждении приняли участие девять граждан. Пятеро из них высказались в поддержку концепции законопроекта, четверо – против.

Один из участников обсуждения предложил запретить проведение ремонтных работ по воскресеньям и в будни после 18 часов, сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

﻿«Такой подход видится нецелесообразным, — прокомментировал он данное предложение. — Введение столь жестких ограничений ущемит прежде всего права тех граждан, которые делают ремонт в свободное от работы время самостоятельно, без привлечения рабочих бригад. Второе предложение – запретить проведение шумных ремонтных работ после 20 часов. Но данная норма уже предусмотрена в законе «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время». В нашей республике проведение ремонтных работ в многоквартирных домах не допускается с 20 часов до 9 часов местного времени».

Члены парламентского Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам отклонили указанные предложения.

Окончательные итоги общественного обсуждения будут подведены на пленарном заседании Государственного Собрания 17 сентября. Законопроект о «тихом часе» планируется принять во втором чтении и в целом.