Фото: ИА «Башинформ»















Фото: ИА «Башинформ»

17 сентября из Уфы стартует очередная экспедиция на Кавказ с восхождением на пик Мустая Карима. Мероприятие посвящено 175-летнему юбилею Русского географического общества.

Напомним, пик народного поэта Башкирии был открыт к его 100-летию летом 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике на главном Кавказском хребте, в Чегемском ущелье. Имя Мустая Карима пику высотой 3550 метров дала группа альпинистов из Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики.

Очередную экспедицию в преддверии дня рождения поэта вновь инициировало региональное отделение РГО. Помощь в организации поездки оказал фонд имени Мустая Карима.

В составе группы — председатель регионального отделения РГО в РБ, ректор БГПУ имени М. Акмуллы Салават Сагитов, руководитель восхождения, опытный альпинист Александр Лынник, руководитель медиа-группы БРО РГО, автор программы «Моя планета – Башкортостан» Рустам Сиразетдинов, а также спортсмены-альпинисты из Кисловодска, Москвы, Нальчика.

﻿«Это наша уже не первая поездка. В группе 8 человек. Нашу поездку мы приурочиваем 175-летнему юбилею Русского географического общества, а также, чтобы как можно больше людей узнали, что есть такой пик, что есть такой народный поэт Мустай Карим. С каждым годом все больше людей узнают об этом и стремятся подняться на этот пик, – рассказал руководитель медиагруппы РГО по РБ Рустам Сиразетдинов.

﻿«Каждый год на пике Мустая Карима бывают группы и не только из Башкортостана, и это, пожалуй, самый главный результат, — добавил руководитель экспедиции Александр Лынник. — Эту вершину уже знают хорошо на Кавказе, и все приезжающие туристы по возможности приходят на этот пик и пик его друга Кайсына Кулиева. В этом году нашу поездку мы усложнили, будет сокращено время акклиматизации. На нее уйдет всего 2 дня, это критически малый срок, но он допустим. Сегодня мы улетаем в Минводы, едем сразу к подножию горы через Чегемский водопад на турбазу Башиль. Там одна группа делает ночевку, другая на ночлег поднимается выше. Соединяемся 19 сентября и восходим на вершину. Планируем за 20 часов подняться на пик Мустая Карима, а также на пик Кайсына Кулиева, чуть выше, и потом уже спуститься. Восхождение будет практически без отдыха, усложнится оно и межсезоньем – будет больше снега. Вернуться рассчитываем 21 сентября».

По словам членов группы, для восхождения на пик Мустая Карима, не требуется особых альпинистских навыков. Гора доступная, она свободна от лавин, мощных камнепадов, возможны лишь отдельные сходы камней. Подняться на вершину может любой физически подготовленный человек. Но горы простыми не бывают, особенно если портится погода. Также важно пройти правильно режим акклиматизации, чтобы не было горной болезни, добавил Александр Лынник.

Кроме того, по его словам, сейчас решается вопрос, как облегчить процедуру доступа к горе, потом что это пограничная зона с Грузией, и возникают вопросы с получением пропусков. Если эта проблема решится, вершина будет открыта для всех и станет гораздо более посещаемой, говорят путешественники.

По итогам восхождения будет снят документальный фильм. Его можно будет увидеть на YouTube-канале журналиста Рустама Сиразетдинова и на Facebook в группе «Моя планета Башкортостан».