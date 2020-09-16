Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.18 ↑

EUR 89.36 ↓

16 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председатель СПЧ в Башкирии: корень градостроительных проблем – лобби застройщиков

ОБЩЕСТВО

Председатель СПЧ при главе Республики Башкортостан Владимир Барабаш считает, что корнем проблем, связанных с точечной застройкой, является мощное строительное лобби.

«Точечная застройка — это несомненный бич всех крупных российских городов. Зачем заниматься сносом и расселением ветхого и аварийного жилья, зачем развивать новые кварталы и инфраструктуру, если можно просто воткнуть свечку прямо посреди двора, — прокомментировал он агентству «Башинформ». — Корнем этой проблемы являются и существенные пробелы в градостроительном законодательстве, и слабость городской власти против строительного лобби. Ведь достаточно взглянуть на списочный состав городского совета Уфы, чтобы убедиться, что значительная его часть — это люди так или иначе связанные со строительным бизнесом».

Владимир Барабаш считает, что в такой ситуации сложно рассчитывать на принятие каких-то ограничивающих подобные строительные проекты решений. Еще одним немаловажным аспектом проблемы является отсутствие реального диалога с жителями города.

«Министр строительства России Владимир Якушев недавно озвучил цель федерального правительства довести вовлеченность граждан в принятие значимых градостроительных решений до уровня не менее 30% жителей затрагиваемых территорий. А что у нас по факту? Пару десятков человек, зачастую не имеющих отношение к проектируемой территории, дружно, как под копирку, встают и выражают свое одобрение. А люди, у кого планируется перед окнами воткнуть дом, узнают об этом только когда строители начинают строить забор, — прокомментировал Барабаш. — Это нужно менять. Нужно менять правила проведения публичных слушаний и обсуждений, вводить требование для подобных проектов обязательного согласования с близлежащими домами и стейкхолдерами территорий. Нужно снижать уровень влияния строительного лобби на принятие значимых градостроительных решений и повышать прозрачность процедуры их принятий. Без всего этого, к сожалению, Уфа рискует повторить судьбу ряда других мегаполисов изуродованных точечной застройкой. Ведь не всегда Радий Фаритович сможет вовремя лично вмешаться».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Как в Уфе остановили строительство скандально известного дома».

ИА «Башинформ»
Теги: точечная застройка, Руставели
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии двое молодых рабочих погибли от удара током
Несчастный случай 15 сентября в Бирском районе унес жизни двух 33-летних мужчин. По информации республиканской Гострудинспекции, сотрудники «Башкирэнерго
На центральных улицах Демы в Уфе ограничат движение транспорта
﻿В Уфе до 30 октября этого года ограничат движение транспорта на участке от улицы Центральной до улицы Новороссийской, а до 19 октября будет ограничение
В Башкирии назвали дату начала отопительного сезона
В Башкирии 21 сентября 2020 года – условная дата начала отопительного периода. Фактическая дата будет определена исходя из реальных погодных условий. Это
Никакой стройки жилого дома на ул. Ш.Руставели, 5, в Уфе не будет - Хабиров
Глава республики Радий Хабиров, посещая стройку в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть