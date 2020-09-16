Председатель СПЧ в Башкирии: корень градостроительных проблем – лобби застройщиков

Председатель СПЧ при главе Республики Башкортостан Владимир Барабаш считает, что корнем проблем, связанных с точечной застройкой, является мощное строительное лобби.

«Точечная застройка — это несомненный бич всех крупных российских городов. Зачем заниматься сносом и расселением ветхого и аварийного жилья, зачем развивать новые кварталы и инфраструктуру, если можно просто воткнуть свечку прямо посреди двора, — прокомментировал он агентству «Башинформ». — Корнем этой проблемы являются и существенные пробелы в градостроительном законодательстве, и слабость городской власти против строительного лобби. Ведь достаточно взглянуть на списочный состав городского совета Уфы, чтобы убедиться, что значительная его часть — это люди так или иначе связанные со строительным бизнесом».

Владимир Барабаш считает, что в такой ситуации сложно рассчитывать на принятие каких-то ограничивающих подобные строительные проекты решений. Еще одним немаловажным аспектом проблемы является отсутствие реального диалога с жителями города.

«Министр строительства России Владимир Якушев недавно озвучил цель федерального правительства довести вовлеченность граждан в принятие значимых градостроительных решений до уровня не менее 30% жителей затрагиваемых территорий. А что у нас по факту? Пару десятков человек, зачастую не имеющих отношение к проектируемой территории, дружно, как под копирку, встают и выражают свое одобрение. А люди, у кого планируется перед окнами воткнуть дом, узнают об этом только когда строители начинают строить забор, — прокомментировал Барабаш. — Это нужно менять. Нужно менять правила проведения публичных слушаний и обсуждений, вводить требование для подобных проектов обязательного согласования с близлежащими домами и стейкхолдерами территорий. Нужно снижать уровень влияния строительного лобби на принятие значимых градостроительных решений и повышать прозрачность процедуры их принятий. Без всего этого, к сожалению, Уфа рискует повторить судьбу ряда других мегаполисов изуродованных точечной застройкой. Ведь не всегда Радий Фаритович сможет вовремя лично вмешаться».

Подробнее о ситуации читайте в материале «Как в Уфе остановили строительство скандально известного дома».