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16 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия - мэр Уфы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия - мэр Уфы Фото: Олег Яровиков

Мэр Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал решение главы Башкирии Радия Хабирова прекратить точечную застройку на Шота Руставели, 5, компанией «ПСК-6» депутата горсовета Уфы Андрея Носкова.

«Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия. Ответственно заявляю, что его решения городом будут выполнены. Республике нужно навести порядок в точечной застройке. Только в Уфе и только с 2016 года до 1 июля 2018 года выдано разрешений на строительство более 4,5 млн кв. метров – и практически все это точечная застройка, с которой мы боремся. Конечно же, у муниципалитетов не достаточно политических рычагов, чтобы этой хаотичной варварской застройке противостоять. Мы подавали в суды по подобным вопросам неоднократно, но строители с подготовленными юридическими командами продавливают решения в свою пользу, пользуясь несовершенством нормативной базы. С помощью главы республики – мы справимся», — сказал мэр Уфы.

Читайте подробнее: Как в Уфе остановили строительство скандально известного дома.

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ИА «Башинформ»
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