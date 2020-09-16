Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия - мэр Уфы
Фото: Олег Яровиков
Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия - мэр Уфы Фото: Олег Яровиков
Мэр Уфы Ульфат Мустафин прокомментировал решение главы Башкирии Радия Хабирова прекратить точечную застройку на Шота Руставели, 5, компанией «ПСК-6» депутата горсовета Уфы Андрея Носкова.
«Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия. Ответственно заявляю, что его решения городом будут выполнены. Республике нужно навести порядок в точечной застройке. Только в Уфе и только с 2016 года до 1 июля 2018 года выдано разрешений на строительство более 4,5 млн кв. метров – и практически все это точечная застройка, с которой мы боремся. Конечно же, у муниципалитетов не достаточно политических рычагов, чтобы этой хаотичной варварской застройке противостоять. Мы подавали в суды по подобным вопросам неоднократно, но строители с подготовленными юридическими командами продавливают решения в свою пользу, пользуясь несовершенством нормативной базы. С помощью главы республики – мы справимся», — сказал мэр Уфы.
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Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия - мэр Уфы
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