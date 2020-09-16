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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: «Вирус по-прежнему очень опасен»; заболели учителя и школьники

ОБЩЕСТВО

Глава Минздрава Башкирии рассказал, кто в первую очередь получит прививку от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Выздоровели более 90% заболевших. За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, сообщил 15 сентября на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Максим Забелин. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 254 подтвержденных случая COVID-19. В стационарах находится 31 инфицированный, двое из них — в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава также уточнил, что в новом инфекционном госпитале в Зубово в Уфимском районе сейчас проходит лечение 291 человек, среди них как больные с подтвержденным заболеванием COVID-19, так и с внебольничной и бактериальной пневмонией.

«Это довольно много», — заметил на это глава Башкирии Радий Хабиров на совещании.

«Выписаны с выздоровлением из стационаров 7 722 человека, 56 из которых — за последние сутки, за неделю — 541 человек. Итого с выздоровлением у нас выписано уже более 93,5 процента от общего числа заболевших», — резюмировал Максим Забелин. Новых летальных исходов от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 31 человек.

Заболели учителя и школьники. С начала учебного года в Башкирии коронавирусом заболели 67 учителей и школьников. Об этом на совещании в правительстве информировал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин. Всего на карантине сейчас находятся 853 ученика из 41 школы республики из 14 муниципалитетов. Также ушли на карантин отдельные группы в дошкольных учреждениях, закрыты четыре детских сада. При этом ни одного случая инфицирования COVID-19 в средних специальных учебных заведениях не зафиксировано, добавил министр.

«Главное, что мы сдержали волну, избежали массовой заболеваемости в школах, – прокомментировал глава региона Радий Хабиров. – Спасибо за это директорам школ, нашим медицинским инспекторам, работу которых мы продлили ещё на неделю – до 21 сентября. Но иллюзий быть не должно: вирус по-прежнему очень опасен. Вчера ВОЗ зафиксировала самое большое количество заболевших. Вторая волна начинается в некоторых странах. Поэтому важно соблюдать все санитарные нормы», — отметил глава региона.

Вакцина от коронавируса пока не поступила в Башкирию, необходимые заявки в Минздрав сделаны. «В Министерство здравоохранения России мы предоставили наш минимальный расчет вакцины на первый этап, на максимальный этап. Подготовили необходимые помещения и условия хранения на базе склада Башфармация с соблюдением температурного режима не менее минус 20 градусов. К приему вакцины готовы, ждем поставки», — доложил на совещании в правительстве глава республиканского Минздрава Максим Забелин. Он также отметил, что в первую очередь прививку получат врачи и учителя.

Между тем, по словам министра, прививку от гриппа в республике сделали 287 тысяч человек. Всего в этом году в регионе планируется привить от гриппа 2 млн человек.

15 сентября также стало известно, что вылечившийся от коронавирусной инфекции может выделять вирус еще 90 дней после выздоровления. Об этом информировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала Попова. При этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии, отметила она.

«Поэтому [после перенесенной инфекции или прививки] я не буду страдать от этого вируса сама, но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции, это важно», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Из-за эпидемии коронавируса к июлю этого года в Башкирии 113 тысяч работников перешли на удалённую работу или неполную занятость. ﻿Об этом говорится в постановлении о мероприятиях по снижению напряжённости на рынке труда в 2020 году. ﻿Также, согласно приведенным в документе данным, на 12 июля текущего года численность безработных с 1 января 2020 года выросла более чем в 5 раз (в 5,2 раза, или на 76 552 человек) и составила 94 811 человек (на 1 января 2020 года — 18 259 человек). В центры занятости населения республики с 1 апреля поступило 104 тысячи заявлений на предоставление госуслуги по содействию в поиске работы. Признали безработными более 87 тысяч человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, вакцина, COVID-19, школьники, заражение
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