Радий Хабиров побывал на месте строительства дома в Уфе, где нарушаются нормы застройки

16 сентября Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на месте строительства жилого дома в Уфе на ул. Шота Руставели, 5, где, по мнению жильцов, не соблюдаются санитарные нормы застройки. Там он встретился с местными жителями, с которыми обсудил перспективы развития микрорайона.

Радий Хабиров ознакомился с планами строительной компании «ПСК-6» депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова по точечной застройке вблизи с жилыми домами.