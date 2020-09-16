Фото: пресс-служба Минмолодежи РБ В Башкортостане определят лучших студентов года Фото: пресс-служба Минмолодежи РБ

Студентов Башкортостана приглашают принять участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года — 2020». Подать заявку на конкурс могут студенты вузов и ссузов 2 курса и выше с хорошей или отличной успеваемостью и достижениями в различных сферах деятельности. Как сообщили в пресс-службе Минмолодежи РБ, победители регионального отбора и всероссийского заочного этапа будут приглашены на очные этапы, которые пройдут в ноябре в Москве.

«Главная задача конкурса – выявить и поддержать студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности», – отмечают организаторы.

В этом году конкурс проводится в два этапа (заочный и очный) по 8 индивидуальным и 8 коллективным номинациям. На заочном этапе проводятся сбор и обработка заявок от участников, оценка портфолио, консультации для участников конкурса. Очный этап включает в себя самопрезентацию, деловую игру, конкурсные испытания по номинациям конкурса; оценку участников по итогам конкурсных испытаний.

Для того, чтобы подать заявку на участие в региональном этапе «Студент года — 2020» необходимо до 22 сентября (23.59) заполнить анкету по ссылке. Более подробную информацию можно найти в группе ВКонтакте.

Организаторы премии – региональное отделение Общероссийской организации «Российский Союз Молодёжи» в Республике Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования и науки Республики Башкортостан и ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан».

Справка. Российская национальная премия «Студент года» проводится ежегодно с 2014 года и представляет собой конкурсный и образовательный проект для учащихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, которые активно участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни.

Учредителями Премии являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». С 2019 премия вошла в число участников платформы «Россия — страна возможностей». Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.