В суды Башкирии чаще всего пытаются пронести пистолеты, ножи и электрошокеры

Судебные приставы Башкирии составили список самых популярных предметов, которые пытались пронести в здания судов в этом году. Самыми популярными запрещенными предметами признаны газовые и травматические пистолеты. Их сотрудники ФССП по республики изъяли в количестве 103 штук. На втором месте – ножи и ножницы (73 единицы), на третьем – электрошокеры (46 штук), на четвертом – боеприпасы (9).

Всего же с начала 2020 года судебные приставы выявили и пресекли пронос в здания суда 1703 запрещенных предметов