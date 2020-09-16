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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ОНФ в Башкирии обратил внимание властей Уфимского района на содержание сельских зон отдыха

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане направили в администрацию Уфимского района обращение с просьбой обратить внимание глав сельских поселений на качество содержания общественных территорий, благоустроенных в 2019 году. Общественники оценили состояние зон отдыха в Николаевке, Алексеевке, Зубове и Миловке, где проведены работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Больше всего активистов ОНФ впечатлил парк в селе Алексеевка. Видно, что к проекту благоустройства здесь подошли с душой и фантазией: скамейки, урны и ограждение выполнены в едином стиле. Везде чисто, высажены цветы и деревья, аккуратные дорожки – все радует глаз.

«Если в Алексеевке получилась не просто зона отдыха, а настоящее место притяжения для местных жителей, то в Миловке мы увидели совершенно другой подход. Вроде и работы проведены, а удовлетворения от такого парка нет. И желания посещать его тоже не возникает. Есть и дорожки, и урны, и ограждения, и скамейки, но много вопросов как к качеству работ, так и к содержанию зоны отдыха. Урны переполнены, ветер разносит мусор всей территории, вместо цветов растут сорняки. На прилегающей территории была попытка сделать парковочные зоны, но до конца это не довели», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Азат Гиззатуллин.
В 2019 году жители Николаевки получили не только обновленный парк культуры и отдыха, но и обелиск землякам – участникам Великой Отечественной войны. На момент общественной инспекции вход в зону отдыха оказался закрыт и в полной мере оценить качество работ активисты ОНФ не смогли, но, на первый взгляд, все выглядит достойно. Не возникло вопросов и к общественной территории в селе Зубово. Чистота, порядок, все сделано качественно, присутствуют элементы доступной среды, но стоит выйти из парка не через центральные ворота, то сразу возникает совершенно другая картина – грязь и бездорожье.
«Мамы с колясками здесь точно не смогут пройти, придется идти в обход. Конечно, проблема уже за территорией парка, но такие детали портят впечатление и доставляют гражданам неудобства. По итогам нашего мониторинга мы направили рекомендации в администрацию Уфимского района по исправлению выявленных недостатков», – отметил Азат Гиззатуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: ОНФ, благоустройство, сельские поселения
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