В Башкирии увеличили размер вознаграждения за сдачу оружия

В Башкирии увеличился размер вознаграждения за добровольную сдачу оружия.

По новым правилам за сдачу карабина, спортивного и охотничьего оружия с нарезным стволом можно получить вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за единицу.

За сдачу боевого пистолета или револьвера, самодельного нарезного, а также охотничьего или спортивного гладкоствольного огнестрельного оружия -15 тысяч рублей.

10 тысяч рублей получат владельцы самодельного гладкоствольного и огнестрельного оружия ограниченного поражения.

За сдачу взрывных устройств промышленного изготовления и пластита положено 6 тысяч рублей, а газового пистолета или револьвера, самодельных взрывных устройств, а также тротила или аммонита – 5 тысяч. Владельцам холодного и сигнального оружия компенсация составляет одну тысячу рублей. Боеприпасы оцениваются в 20-35 рублей за один патрон.

«На выплату вознаграждений гражданам за добровольно сданное вооружение из республиканского бюджета ежегодно выделяется 3,6 миллиона рублей. Выделенные денежные средства расходуются практически полностью», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сдать незаконно хранящееся и незарегистрированное оружие и боеприпасы может любой гражданин. При этом государством ему выплачивается денежное вознаграждение.

В соответствии с требованиями 222-й статьи Уголовного кодекса во всех случаях добровольной сдачи вооружения человек освобождается от уголовной ответственности за его незаконное хранение.

Сделать это можно в любом отделе полиции или подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: достаточно написать заявление, предоставить свои паспортные данные и данные счета в банке, куда поступят денежные средства, а также подписать акт принятия.

«По данным на август 2020 года, с начала года жители Башкирии сдали 75 единиц оружия, 10 тысяч 427 боеприпасов, 1452 взрывчатых веществ, 1 взрывное устройство. В основном сдают гладкоствольные охотничьи ружья. Выплачено более 1 млн рублей», — сообщил заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Башкирии Разиф Нугаев.

После проверки оружия экспертами-криминалистами и оценки его состояния технической комиссией, определяется его стоимость и оформляется акт о выплате конкретной суммы. Обычно вознаграждение выплачивается в течении 2-х месяцев.

Все сданное населением оружие оказывается на хранении на складах вооружения МВД Республики, где решается его дальнейшая судьба. В основном оно идет на переплавку. Если оружие представляет собой историческую ценность, антикварные экземпляры передаются в музеи.