Фото: ИА «Башинформ» Мэрия Уфы запланировала капитальный ремонт памятника Салавату Юлаеву Фото: ИА «Башинформ»

Администрация столицы Башкирии заключила контракт на проектно-изыскательные работы для капитального ремонта памятника Салавату Юлаеву. Мэрии предстоит укрепить соединительные узлы каркаса, восстановить и укрепить элементы оболочки скульптуры, обработать антикоррозийными элементами поверхность металла и воссоздать недостающие элементы.

Помимо этого, запланированы геологические, геофизические и технические изыскания всех строительных конструкций, оснований и грунтов, разработка проектно-сметной документации по стилобату, кургану, подпорным стенам, основаниям и фундаментам, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Уфы.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что уфимская администрация в мае 2020 года была оштрафована на 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника национальному герою. В июле Башкультнаследие выдало разрешение на проведение работ по сохранение скульптуры.