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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Бураевского района Башкирии покидает свой пост

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Бураевского района Башкирии покидает свой пост Фото: ИА «Башинформ»

Глава Бураевского района Башкирии Рустам Исхаков уходит со своего поста. Об этом 15 сентября он сообщил на своей странице «ВКонтакте», поблагодарив бураевцев за поддержку и совместную работу.

«Я завершаю свою профессиональную деятельность на посту главы администрации Бураевского района, — написал Рустам Исхаков. — Всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу. Работая здесь, приобрел уникальный опыт работы в непростых условиях».

В местном муниципалитете эту информацию также подтвердили, отметив, что он принял это решение сам в связи с переходом на новую должность, но на какую, уточнять не стали. Кто займет пост руководителя администрации Бураевского района – пока неизвестно.

Между тем в соцсетях появились предположения, что его уход связан с «неоднозначными» видео с самим главой района в кадре, которые неоднократно демонстрировались в последнее время в новостных сюжетах на одном из федеральных каналов.

ИА «Башинформ»
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