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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За неделю заболеваемость ОРВИ в Уфе выросла почти на треть

ОБЩЕСТВО

В Уфе наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, констатировала на оперативном совещании в мэрии представитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.

«По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 28 процентов за счет роста заболеваемости детей школьного возраста, — сообщила она. — Кроме того, продолжается мониторинг за случаями внебольничной пневмонии. За прошедшую неделю отмечается снижение заболеваемости на 11,6 процента. При лабораторной диагностике больных острыми респираторными вирусными инфекциями вирус гриппа не обнаружен».

Как сообщал «Башинформ», на сегодняшний день в целом по Башкирии вакцинировано против гриппа почти 287 тысяч человек.

Вакцинации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев, школьники и студенты, взрослые, включая медиков, работников ЖКХ, транспорта, образования, а также людей старше 60 лет и беременных женщин. ⠀

Галина Бахшиева
Теги: ОРВИ
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