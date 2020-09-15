Фото: Валерий Шахов МЧС Башкирии предупреждает граждан о штормовом ветре Фото: Валерий Шахов

МЧС Башкирии предупреждает граждан о штормовом ветре. По данным синоптиков, с 20.00 часов 15 сентября до 20.00 часов 16 сентября в республике ожидается облачная погода, небольшие дожди, днем местами до умеренных. Ветер прогнозируется северо-западный 9-14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3,+8 градусов, днем +8,+13. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.

В Хайбуллинском и Баймакском районах отмечается чрезвычайный класс пожароопасности.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.