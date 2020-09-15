Жительница Чишмов в Верховном суде добилась назначения экспертизы дороги

Жительница Чишминского района Фируза Дистанова обжаловала решение местного суда по плохим поселковым дорогам в Верховном суде.

Женщина добивалась признания бездействия сотрудников администрации по приведению дорог в нормативное состояние.

«Решение по данному делу затронет права и законные интересы десятков тысяч человек. Микрорайон Заречный в поселке Чишмы относится к райцентру, но по какой-то причине дорогам не уделяется должного внимания. Отмечу, что я не первая, кто занимается этим вопросом. Мой путь начинали и соседи, жители микрорайона. Безуспешно пытались достучаться до администрации, присылали фотографии, писали жалобы. Можно считать, что граждане исчерпали способы защиты своих прав, поэтому я обратилась в суд с исковым заявлением. Это еще один шанс заставить администрацию заняться строительством и реконструкцией дороги», — сказала Фируза Дистанова.

Судебное разбирательство началось зимой прошлого года. Муниципалитет представил в суд экспертизу о соответствии дорог нормативам. Суд определил подготовить технические паспорта.

«Верховный суд указывает на то, что экспертиза, представленная Администрацией Чишминского поссовета в Чишминский суд, и положенная в основу решения районного суда, не соответствует законодательству, поэтому истцу было незаконно отказано в назначении судебной экспертизы», — пояснила Фируза Дистанова.

Решение районного суда было обжаловано, назначена судебная строительно-техническая экспертиза, ее результаты будут готовы в середине октября.

Напомним, в Чишминском районе Башкирии местная жительница подала в суд на администрацию за отсутствие дорог. В ходе судебных заседаний ответчик — представитель администрации района настаивал на том, что спорным дорогам присвоена пятая категория и состояние дороги ей соответствует.

Местная жительница Фируза Дистанова настаивала на том, что документов, которые свидетельствовали бы о том, что автодороги построены и введены в эксплуатацию, нет. Также нет и документов, в которых было бы указано, что дороги соответствуют требованиям законодательства.